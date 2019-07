Genossenschaften fusionieren

Die beiden Pfälzer Winzergenossenschaften Deutsches Weintor und Weinkontor Edenkoben planen eine gemeinsame Zukunft. Auf den jeweiligen Generalversammlungen am 28. Juni und 1. Juli sollen die Mitglieder grünes Licht für die Fusion geben. Die Vorstände beider Genossenschaften haben den Plänen bereits zugestimmt, nun sollen auch die jeweiligen Mitgliederversammlungen das Zusammengehen beschließen. Beide Genossenschaften sehen in der Fusion eine wichtige Weichenstellung, um sich im weiter wandelnden Markt mit verstärktem Wettbewerb und höheren Qualitätsanforderungen zu behaupten. Die am Markt erfolgreich etablierte Marke „Weinkontor Edenkoben“ soll nach der Fusion genauso erhalten bleiben wie die Traubenannahme für die Winzer in Edenkoben. Auch wird es am Standort an der Weinstraße in Edenkoben weiterhin die Vinothek und die im Jahr 2018 eröffnete Weinlounge geben, welche sich bereits großer Beliebtheit erfreut. Deutsches Weinkontor