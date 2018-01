Foto: Ute Seitz

Georgien ist eines der ältesten Weinbauländer der Welt und es hat, von Deutschland aus betrachtet, lange hinter dem Eisernen Vorhang geschlummert. Seine Weine waren in Europa nicht bekannt. Ute Seitz liefert Einblicke in die Entwicklung von Strategien, um die Tradition zu bewahren und neue Entwicklungen und den Weintourismus zu unterstützen. Mehr dazu in dwm Nr. 2 vom 27. Januar 2018 ab Seite 30.