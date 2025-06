Gesellschafter-Wechsel bei Schneider Maschinenbau

Veränderung beim grünen Pumpenbauer aus Bretzenheim: Der langjährige Mitarbeiter, Werkstattleiter und seit 2022 alleinige Geschäftsführer der Andreas und Thomas Schneider Maschinenbau GmbH, Mathias Beck, hat zum Geschäftsjahresbeginn 2025 die Firmenanteile von Andreas und Thomas Schneider zu 100 % als geschäftsführender Gesellschafter übernommen. Damit übergeben die beiden Brüder die Unternehmensfortführung an einen jungen, engagierten und erfahrenen Geschäftsführer.

Mitarbeiter mit Herzblut

„Mit Mathias Beck haben wir vor rund 19 Jahren einen engagierten und vertrauensvollen Mitarbeiter gewonnen, der von Anfang an mit Herzblut an die Produktion unserer Pumpen gegangen ist“, sagt Andreas Schneider begeistert. „Es hat mir immer große Freude bereitet, mit Mathias an technischen Neuentwicklungen und Produktinnovationen zu arbeiten, beispielsweise an der Wein-­Pumpensteuerung mittels App vom Smartphone aus oder an einer neuen Fernbedienung, die er nun dieses Jahr zur Markt­reife führen wird. Ebenso hat er uns in den vergangenen Jahren, als er Teil der Geschäftsführung wurde, überzeugt, dass er das Unternehmen auch vertrieblich und betriebswirtschaftlich in unserem Interesse (weiter)führen kann“, so Schneider weiter.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft

Bereits vor rund fünf Jahren wurde von Andreas und ­Thomas Schneider eine mögliche Übergabe eingeleitet. So wechselte der Meister im Feinwerkmechaniker-Handwerk und gelernter Mechatroniker ­Mathias Beck im Jahr 2021 als damaliger Werkstattleiter in die Geschäftsführung, um von den beiden Brüdern in das Betriebswirtschaftliche, quasi die „Büroarbeit“, eingearbeitet zu werden. Das lief so gut, sodass sich Andreas und Thomas Schneider bereits 2022 aus dem operativen Geschäft zurückzogen und die alleinige Geschäftsführung des Unternehmens an Mathias Beck übertrugen.

Beck bedankt sich sehr bei Andreas und Thomas ­Schneider für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Verbundenheit weiterhin zu zeigen, ist auch für Mathias Beck sehr wichtig. Er betont, dass er das Familienunternehmen im Interesse der Schneiders fortführen möchte: „Der Firmenname Schneider sowie die Firmenfarbe „grün“ bleiben weiterhin bestehen und werden auch in Zukunft für qualitativ hochwertige und innovative Pumpen, Rührgeräte und Steuerungen stehen, auf die sich die Kunden wie je her verlassen können“. „Ich freue mich auf einen weiteren erfolgreichen Weg der Schneider ­M­aschinenbau GmbH“, blickt ­Mathias Beck voller Zuversicht in die Zukunft.