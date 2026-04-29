Goldene Gefahr?

Mit den ersten Nachweisen der Flavescence dorée an Reben in Baden-­Württemberg ist der Quarantäne-Fall für Deutschland eingetreten. Dr. Patrick Winterhagen, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR), und Niklas Samuel, Staatliches Weinbauinstitut (WBI) Freiburg, geben einen Überblick zu aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen im deutschen Weinbau gegen Amerikanische Rebzikade und Goldgelbe Vergilbung.