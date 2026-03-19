Gut überlegt

Foto: Weingut Wolkenberg
Zylindrische oder kubische Tanks? Stehende oder liegende? Und in welchen Größen? Beim Tankkauf – egal ob für eine Erweiterung im Keller oder eine Ersatzinvestition für ausgediente Kunststofftanks – müssen Winzerinnen und Winzer einige Entscheidungen treffen. Hersteller und Händler beraten sie dabei fachkundig. Isabell Blaß, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN, hat bei Weingütern und einem Lohnabfüller, die sich erst neue Edelstahltanks zugelegt haben, nachgefragt, wie der Tankkauf bei ihnen ablief.
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 6 vom 21.3.2026, Seite 30.