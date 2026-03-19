Gut überlegt

Zylindrische oder kubische Tanks? Stehende oder liegende? Und in welchen Größen? Beim Tankkauf – egal ob für eine Erweiterung im Keller oder eine Ersatzinvestition für ausgediente Kunststofftanks – müssen Winzerinnen und Winzer einige Entscheidungen treffen. Hersteller und Händler beraten sie dabei fachkundig. ­Isabell Blaß, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN, hat bei Weingütern und einem Lohnabfüller, die sich erst neue Edelstahltanks zugelegt haben, nachgefragt, wie der Tankkauf bei ihnen ablief.