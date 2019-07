Foto: Isabelle Willersinn

Bei der Auftaktveranstaltung zur Aktion #hummelwellness der Landjugend Rheinhessen-Pfalz am 11. Juni auf dem Mainzer Gutenbergplatz betonte Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd e.V. (BWV), die bereits großen Anstrengungen des landwirtschaftlichen Berufsstandes im Land: „Wir setzen schon viele Maßnahmen für den Erhalt der Artenvielfalt erfolgreich um und wollen in Zukunft auch noch mehr tun. Aber wir können das nicht alleine schaffen, denn wir sind auch nicht alleine verantwortlich.“ Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die als Schirmherrin der Aktion zu Gast war, betonte: „Beim Schutz und Erhalt der Artenvielfalt ist auch, aber nicht nur, die Landwirtschaft gefragt. Die Landjugend zeigt mit ihrer kreativen Aktion: Jeder kann einen Beitrag leisten“. Bei der Aktion #hummelwellness verteilt die Landjugend RheinhessenPfalz insgesamt 70 Blühkisten in Mainz an Unternehmen, Schulen und Kindergärten, die sich als Paten um die kleinen Insektenparadiese kümmern. Sie dienen zum einen direkt als Nahrungsquelle für Hummeln & Co. und sollen zum anderen darauf aufmerksam machen, dass jeder Einzelne etwas zur Biodiversität beitragen kann. BWV