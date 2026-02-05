Innovatives Bio-Bindeband ist biologisch abbaubar

Foto: KME Agromax
Mit dem Max-KME-BIO-Binde­band will KME-AgroMax eine zukunftsweisende Lösung für den nachhaltigen Weinbau bieten. Das Bindeband besteht laut KME-­AgroMax aus einem speziell für Weinbau und Landwirtschaft entwickelten Bio­polymer, das aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Zuckerrüben, Raps sowie natürlichen Waldabfällen wie Lignin und Holzfasern gewonnen wird. Laut KME-­AgroMax ist es vollständig biologisch abbaubar, enthält kein Polylactid und hinterlässt kein Mikroplastik.
Robust und abbaubar
Nach Angaben von KME-­Agro­Max trägt es als weltweit erstes Bindeband die TÜV-Zertifizierung OK Biodegradable Soil. Diese garantiert die biologische Abbaubarkeit in jedem Boden. Je nach Bodenbeschaffenheit, Temperatur und Witterung erfolgt der Abbau im Erdreich laut KME-AgroMax in etwa neun Monaten bis zweieinhalb Jahren. In der Praxis überzeugt das Band laut Hersteller durch hohe Reißfestigkeit, wächst mit der Rebe mit, schneidet nicht ein und lässt sich auch bei hohen Temperaturen sauber und zuverlässig mit der Max-Bindezange abschneiden. Die Haltbarkeit an der Pflanze beträgt rund zwei Jahre und ist damit mit konventionellen Kunststoffbändern vergleichbar. Das Bio-Bindeband wird in der eigenen Produktionsstätte in Endingen am Kaiserstuhl gefertigt. Damit ist KME-­AgroMax nach eigener Aussage derzeit einziger Anbieter eines soil-zer­tifizierten Bio-Bindebandes für Winzer, die Qualität und Umweltverantwortung verbinden wollen. https://kme-agroMax.de/
  • 05.02.2026