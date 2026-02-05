Innovatives Bio-Bindeband ist biologisch abbaubar

Robust und abbaubar
Nach Angaben von KME-AgroMax trägt es als weltweit erstes Bindeband die TÜV-Zertifizierung OK Biodegradable Soil. Diese garantiert die biologische Abbaubarkeit in jedem Boden. Je nach Bodenbeschaffenheit, Temperatur und Witterung erfolgt der Abbau im Erdreich laut KME-AgroMax in etwa neun Monaten bis zweieinhalb Jahren. In der Praxis überzeugt das Band laut Hersteller durch hohe Reißfestigkeit, wächst mit der Rebe mit, schneidet nicht ein und lässt sich auch bei hohen Temperaturen sauber und zuverlässig mit der Max-Bindezange abschneiden. Die Haltbarkeit an der Pflanze beträgt rund zwei Jahre und ist damit mit konventionellen Kunststoffbändern vergleichbar. Das Bio-Bindeband wird in der eigenen Produktionsstätte in Endingen am Kaiserstuhl gefertigt. Damit ist KME-AgroMax nach eigener Aussage derzeit einziger Anbieter eines soil-zertifizierten Bio-Bindebandes für Winzer, die Qualität und Umweltverantwortung verbinden wollen. https://kme-agroMax.de/