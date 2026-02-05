Innovatives Bio-Bindeband ist biologisch abbaubar

Mit dem Max-KME-BIO-Binde­band will KME-AgroMax eine zukunftsweisende Lösung für den nachhaltigen Weinbau bieten. Das Bindeband besteht laut KME-­AgroMax aus einem speziell für Weinbau und Landwirtschaft entwickelten Bio­polymer, das aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Zuckerrüben, Raps sowie natürlichen Waldabfällen wie Lignin und Holzfasern gewonnen wird. Laut KME-­AgroMax ist es vollständig biologisch abbaubar, enthält kein Polylactid und hinterlässt kein Mikroplastik.