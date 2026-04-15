interpack 2026: Bericap mit Verschlussinnovationen

Bericap, ein erfahrener Hersteller von Kunststoff- und Aluminiumverschlüssen mit Hauptsitz in Budenheim, wird seine neuesten Innovationen in den Bereichen Performance, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Design auf der interpack 2026 vorstellen. Messebesucher können Bericaps „Unlimited Possibilities“ vom 7. bis 13. Mai in der Messe Düsseldorf (Halle 10, Stand E67) erleben.

Sicherheit, Effizienz und digitale Technologie

Das umfangreiche Produkt-Portfolio bietet laut Bericap fortschrittliche Verschlusslösungen, die Manipulationsschutz, eine leichtere Bauweise und nachhaltige Materialien wie PCR (Post-Consumer-Rezyklate) in den Mittelpunkt stellen. Dabei solle der Schutz von Produktintegrität und -qualität sowie eine verbesserte Bedienung für Endverbraucher weiterhin ein zentraler Schwerpunkt bleiben. Auch würden strengere Nachhaltigkeitsanforderungen bei Produktinnovationen im Getränkesegment berücksichtigt.