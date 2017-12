Jahrtausendealte Tradition

Foto: Linda Bitsch

Das kleine Land Armenien im Herzen der Kaukasusregion blickt auf eine uralte Weinbautradition zurück. Linda Bitsch, Hochschule Geisenheim University, gibt einen Einblick in den Weinbau des Landes. Im Jahre 2007 wurde die bisher älteste Weinkellerei der Welt in Armenien entdeckt. In einer Höhle im Süden des Landes wurden Tongefäße, eine Presse, Krüge und Überreste von Trauben gefunden, die belegen, dass der Weinbau seit Jahrtausenden eine Rolle spielt. Mehr dazu im dwm Nr. 25/26 vom 16. Dezember 2017 ab Seite 32.