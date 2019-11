Joseph Greilinger wird Pfalzwein-Geschäftsführer

Foto: Pfalzwein e. V.

Joseph Greilinger wird Anfang Januar 2020 neuer Geschäftsführer für Marketing und PR von Pfalzwein e. V., der Werbeorganisation der Pfälzer Weinwirtschaft. Der gebürtige Münchner kann umfangreiche Erfahrungen in Marketing und Public Relations vorweisen, und auch das Thema Wein ist ihm bestens vertraut: Er hat unter anderem für den Weinfachhändler Wein & Glas gearbeitet und war als PR-Berater für die Kommunikation von Weingütern, Weinregionen und Erzeugerorganisationen bei den Agenturen organize communications und haebmau verantwortlich. Vor seinem Wechsel in die Pfalz leitete er die internationalen PR-Aktivitäten des Designbad-Herstellers Duravit. Der 47 Jahre alte Greilinger tritt die Nachfolge von Dr. Detlev Janik an, der seit 1996 die Geschäfte der Pfälzer Weinwerbung führt. Pfalzwein e.V.