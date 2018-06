Jubiläum der Vereinigten Hagelversicherung

Rückblick auf 25-jähriges Bestehen Im Jahr 2018 feiert die Vereinigte Hagelversicherung ihr 25-jähriges Bestehen. Im Mai wurde das Jubiläum auf der Mitgliedervertreterversammlung in Gießen gefeiert. Auch der hessische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier sowie der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, waren dabei. Beide betonten in ihren Ansprachen die Notwendigkeit der privaten Risikovorsorge und die Rolle der Vereinigten Hagel als verlässlicher Partner der Landwirtschaft. „Bei Schadensfällen und wetterbedingten Ernteausfällen ist die Vereinigte Hagel ein wichtiger Partner der Landwirte, Obst- und Gemüsebauern und Winzer. Das gesamte Anbauspektrum dieser Branchen kann versichert werden und je nach Kulturgruppen bestehen für verschiedene Wetterrisiken vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Wir wissen alle: Diese Wetterrisiken steigen“, so Volker Bouffier.

Zusammenschluss zweier Versicherungsvereine Bereits im Jahr 1992 waren strukturelle Umbrüche in der Landwirtschaft als Folge der GATTVerhandlungen (Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen) und der sogenannten Mc-Sharry-Reform absehbar und führten zu einem Preisverfall der Agrarerzeugnisse sowie Flächenverlusten, aufgrund obligatorischer Stilllegungen der Betriebe (im Jahr 1993 etwa 1,4 Millionen Hektar). Laut Vereinigter Hagelversicherung war es eine weitblickende Entscheidung der Verantwortlichen, die beiden in Deutschland führenden Versicherungsvereine – Norddeutsche und Leipziger Hagel – miteinander zur Vereinigten Hagelversicherung VVaG zu verschmelzen, mit dem Ziel ihre Kernkompetenzen zu bündeln: Landwirtschaftliches Know-how und unmittelbare Kundennähe. Der Gegenseitigkeitsgedanke spielt seit nunmehr über 190 Jahren (die Leipziger Hagel wurde bereits 1824 gegründet) eine entscheidende Rolle in der Philosophie des Versicherungsvereins. Informations- und Mitbestimmungsrechte auf der einen Seite, aber auch der fachliche Input der Mitglieder auf der anderen Seite haben die Vereinigte Hagel in einem Vierteljahrhundert zu dem gemacht, was sie heute ist.

Vom nationalen zum europäischen Ernteversicherer Mit der Produktlinie Secufarm (Mehrgefahrenversicherungen) können Landwirte seit mittlerweile zehn Jahren ihre Ernte gegen die Gefahren Hagel, Sturm, Starkregen und Starkfrost absichern. War früher der gesamte Bestand nur gegen Hagel versichert, erwartet die Vereinigte Hagel, dass 2018 eine Fläche von einer Million Hektar umfassend gegen weitere Gefahren versichert ist. Die Internationalisierung begann bereits in den frühen 90er Jahren. Mit Gründung der Niederlassung Luxemburg vor mittlerweile 17 Jahren startete die Entwicklung zum europäischen Ernteversicherer. Mit der Aufnahme des Geschäftes unter anderem in Italien, den Niederlanden, Litauen, Lettland und zuletzt Kroatien sei es der Vereinigten Hagel gelungen, das Risiko europaweit zu verteilen und so auch für den Hauptmarkt Deutschland einen wirksamen Ausgleich über die Fläche zu erreichen. Mittlerweile bietet die Vereinigte Hagel Versicherungsschutz in zehn europäischen Ländern. Mit Ausnahme von Deutschland wird die Ernteversicherung dort übrigens staatlich gefördert. Der Gegenseitigkeitsgedanke wird dabei in den Niederlassungen genauso gelebt und von den Mitgliedern geschätzt wie in Deutschland.

Mit der Digitalisierung weiterentwickeln PC, Notebook und Smartphone sind aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Daher war es für die Vereinigte Hagelversicherung logisch, dass sie in den letzten 25 Jahren auch diese Technologien im Sinne ihrer Mitglieder konsequent genutzt hat und stetig weiterentwickelt. Von der Einführung des sogenannten PC-Anbauverzeichnisses bereits im Jahr 1998 über das moderne Webportal gut zehn Jahre später bis hin zur mobilen, digitalen Schadenregulierung Modis – sämtliche digitalen Prozesse haben das Risikomanagement für die Mitglieder erleichtert. Zudem sei durch Modis eine frühere Auszahlung der Entschädigungsleistungen möglich geworden.

Anstieg der Versicherungssumme Die Entwicklung vom nationalen zum internationalen, vom analogen zum digitalen, vom Hagel- zum Ernteversicherer zeigt sich in den relevanten Kennziffern: Waren 1993 erst 3,3 Mio. Hektar in Deckung genommen, so sind es heute rund 5,3 Mio. Die Versicherungssumme stieg von 4,3 Mrd. Euro auf 9,4 Mrd., der Versicherungsbeitrag von 56 Mio. Euro auf heute rund 170 Mio. Auch die Versicherung von Weinbergen habe in den letzten 25 Jahren explosionsartig zugenommen. In Deutschland sind laut Vereinigter Hagelversicherung mittlerweile mehr als die Hälfte der Weinberge versichert, der größte Teil davon von der Vereinigten Hagelversicherung. So zeigt beispielsweise auch Klaus Schneider, Präsident des Deutschen Weinbauverbandes auf: „Die Folgen des Klimawandels stellen den Weinbau vor große Herausforderungen. Für den Deutschen Weinbauverband ist die Vereinigte Hagelversicherung ein wichtiger und zuverlässiger Partner, um diese Herausforderungen zu analysieren, zu bewerten und praxisgerechte Versicherungslösungen anbieten zu können. In diesem Sinne sage ich Danke für die langjährige Zusammenarbeit und die Unterstützung als förderndes Mitglied. Ich gratuliere zum 25-jährigen Jubiläum und freue mich auf die Fortsetzung des Miteinanders im Sinne der Winzer.“ Vereinigte Hagelversicherung www.vereinigte-hagel.de