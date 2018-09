Der Weinbauverband Württemberg sucht die Württemberger Weinhoheiten 2018/19. Interessentinnen werden bei Bedarf vorab umfassend über Anforderungen, Aufgaben, Chancen für die eigene Persönlichkeit und organisatorische Rahmenbedingungen informiert. Bewerbungen sind bis zum 10. Oktober möglich. Die Wahl-Gala mit Krönung findet am 6. Dezember in der Reblandhalle in Neckarwestheim statt. Bewerbungen gehen an: Weinbauverband Württemberg, Hirschbergstraße 2, 74189 Weinsberg. wvw