Kaniber lobt Klimapreis 2020 aus

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat jetzt zum zweiten Mal den „Bayerischen Klimapreis" ausgeschrieben. Mit dem Klimapreis werden laut Kaniber neue, wirksame Klimaschutzaktivitäten von Landwirten, Winzern und Gärtnern ausgezeichnet. „Ganz gleich ob es um Einsparungen von Energie oder Emissionen geht, um ressourceneffiziente Nutztierhaltung oder die Erzeugung klimaschützender Produkte – es gibt viele gelungene Beispiele. Solche Projekte wollen wir anderen Praktikern und der Öffentlichkeit als Vorbilder präsentieren", sagte die Ministerin am 30. Oktober 2019 zum Start des Wettbewerbs. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 12 000 € dotiert. Für den „Bayerischen Klimapreis 2020" können sich ab sofort Betriebe aus der Landwirtschaft sowie dem Wein- und Gartenbau bewerben. Die Vorschläge müssen bis zum 29. Februar 2020 beim Landwirtschaftsministerium in München eingegangen sein: Entweder per Post mit dem Stichwort „Klimapreis" beim Agrarressort oder unter klimapreis@stmelf.bayern.de. Aus den Vorschlägen ermittelt eine Expertenjury einen oder mehrere Sieger ( www.stmelf.bayern.de/klimapreis )