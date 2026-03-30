Karl Knauer: Online-Produktfinder statt Katalog

Gedruckte Kataloge gehören bei Karl Knauer ab sofort der Vergangenheit an. Das umfangreiche Produktsortiment wird jetzt ausschließlich online über den neuen Präsentver­packungs-Produktfinder prä­sentiert. Wer möchte, kann laut Karl Knauer den Produktfinder ab sofort nutzen, um Favoriten zusammenzustellen und direkt anzufragen. Daneben ist auch der neue Werbemittel-Produktfinder laut Karl Knauer ein effizientes Tool für alle, die nach nachhaltigen Werbemitteln aus Papier und Karton suchen – übersichtlich und intuitiv zu bedienen. Der Produktfinder bündelt alle Werbemittel an einem Ort und liefert alle wichtigen Informationen in Deutsch und in Englisch. Nutzer können Produkte auf einen Klick vergleichen, Favoriten markieren, Listen erstellen und direkt Anfragen stellen.