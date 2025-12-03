Klar muss Wein klar sein

Grundvoraussetzung für einen Wein, der bei der Qualitätsweinprüfung angestellt wird, ist die Klarheit des Produktes. Eine Trübung auf der Flasche muss daher unbedingt vermieden werden. Selbst eine spätere Trübung ist für den Kunden nicht akzeptabel. Deshalb ist es wichtig, jeden Wein vor der Füllung auf Eiweißstabilität zu überprüfen. Johannes Burkert, Felix Baumann und Markus Hartmann von der LWG Veitshöchheim berichten, ­worauf es dabei ankommt.