Kompostierbares Band für die Max-Bindezange

Foto: KME Agromax

Im Weinbau ist das Reben anbinden mit der Max-Bindezange bereits seit Jahrzehnten in Gebrauch. Zusätzlich zu den herkömmlichen bewährten Bandtypen aus PE oder PVC mit seinen, laut Hersteller, einzigartigen Eigenschaften, bietet KME-Agromax aus Endingen nun ein neues, kompostierbares Max-Bindeband an. Das neue Bio-Bindeband besteht aus einem Stoff, der vorrangig aus Mais oder anderen zuckergenerierenden Pflanzen gewonnen wird. Das Bio-Bindeband schneidet auch bei Hitze gut ab und hält etwa zwei Jahre an der Pflanze. Die herausragende Eigenschaft des Max Bio-Bindebandes ist, dass dieses vollständig abgebaut wird und keine Kunststoffpartikel im Boden hinterlässt.