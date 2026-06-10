Kreative Wege für nachhaltigen Weinbau

Nachhaltigkeit ist längst kein Randthema mehr. Mittlerweile steht der Weinbau durch Aspekte wie Klimawandel und strengere Pflanzenschutzauflage unter enormem Druck, den Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie zu meistern. Hilfestellung leisten soll nun das wegweisende EU-Projekt „GrapeBreed4IPM“.

Ziel dabei ist es, nachhaltige Lösungen durch wertschöpfungsübergreifende Innovationen zu entwickeln. Was genau dahintersteckt, berichten Prof. Dr. Marc Dreßler, Miriam Jäger und Katharina Kleiner vom Weincampus Neustadt.

Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 12 vom 13.6.2026, Seite 28.