Kubota-Innovationszentren in Japan und Europa

Die Kubota Corporation (Osaka), Spezialist für Traktoren und Baumaschinen, etabliert Innovationszentren in Japan und Europa. Ziel ist die Gründung neuer Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Landwirtschaft und Bauwesen. Gemeinsam mit externen Partnern, etwa Universitäten und Forschungsinstituten, sollen diese Zentren laut Kubota die offene Innovation bei Informations- und Kommunikationstechnik, Künstlicher Intelligenz und anderen fortschrittlichen Technologien fördern. Derzeit entwickelt Kubota seine Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Japan wie auch international, um auf die Globalisierung des Geschäfts und die Erweiterung der Produktlinie zu reagieren. Mehr Infos: www.kubota-eu.com. red