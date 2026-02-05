Kwizda Agro: Mehr Produkte für den Bio-Pflanzenschutz

Kwizda Agro bietet neue und erweiterte Lösungen für den biologischen und integrierten Pflanzenschutz. Zudem verstärkt seit dem 1. Januar Steffen Patzelt als neuer Verkaufs­berater Südwest das deutsche Kwizda Agro-Team.
Sulphuris 800 SC ergänzt das Portfolio als flüssige Schwefelformulierung zur Kontaktwirkung gegen Oidium.
Kwizda Kupro steht nach Herstellerangaben als kup­fer­basierter Baustein für die biologische Peronospora-­Strategie zur Verfügung.
Limocide ergänzt das Kwizda Agro-Portfolio als kontakt­aktive Lösung auf Orangen­ölbasis. Im Weinbau kann ­Limocide laut Kwizda Agro besonders als Baustein im Oidium-Management eingesetzt werden.
Trico Silva ist ein Streichprodukt mit laut Kwizda Agro langer Wirkung zum Schutz vor Verbiss, der besonders in jungen Anlagen ein ent­scheidender Faktor bei der Bestands­entwicklung und beim Arbeitsaufwand ist. www.kwizda-agro.com
