Kwizda Agro: Mehr Produkte für den Bio-Pflanzenschutz

Kwizda Agro bietet neue und erweiterte Lösungen für den biologischen und integrierten Pflanzenschutz. Zudem verstärkt seit dem 1. Januar Steffen Patzelt als neuer Verkaufsberater Südwest das deutsche Kwizda Agro-Team.
Sulphuris 800 SC ergänzt das Portfolio als flüssige Schwefelformulierung zur Kontaktwirkung gegen Oidium.
Kwizda Kupro steht nach Herstellerangaben als kupferbasierter Baustein für die biologische Peronospora-Strategie zur Verfügung.
Limocide ergänzt das Kwizda Agro-Portfolio als kontaktaktive Lösung auf Orangenölbasis. Im Weinbau kann Limocide laut Kwizda Agro besonders als Baustein im Oidium-Management eingesetzt werden.
Trico Silva ist ein Streichprodukt mit laut Kwizda Agro langer Wirkung zum Schutz vor Verbiss, der besonders in jungen Anlagen ein entscheidender Faktor bei der Bestandsentwicklung und beim Arbeitsaufwand ist. www.kwizda-agro.com