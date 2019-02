Label Days bei Vollherbst

Unter dem Motto „The power of being different“ wollte das Familienunternehmen Vollherbst an seinen Label Days ein Zeichen setzen: Weine, Sekte, Spirituosen und andere Genussprodukte lassen sich erfolgreich vermarkten, solange sie durch attraktive Etiketten- Konzepte in Szene gesetzt werden und sich von anderen Produkten innovativ abheben. Gemeinsam mit den Partnerunternehmen API Foils und Avery Dennison entführte die Vollherbst Druck GmbH ihre Gäste an zwei Veranstaltungstagen in die Etiketten- und Markenwelt der Zukunft.

Denkanstöße und Druckbeispiele

Im ersten Vortrag zeigte der Trendspezialist David Peters von Folienhersteller API, dass sich erfolgreiche Produktverpackungen in vier Trendrichtungen einteilen lassen. Er stellte erfolgreiche Beispiele vor. Monica Gross, Avery Dennison, zeigte wie sich diese Trends im Etikettenpapier widerspiegeln. Sie berichtete von einem verstärkten Verlangen nach hochwertigen und gleichzeitig umweltschonenden Ressourcen.

Matthias Vollherbst analysierte die Frage, mit welcher Art von Etikett Kundenbedürfnisse künftig befriedigt werden können und zeigte, dass ein hochwertig gedrucktes Etikett auch in der digitalen Welt die Basis für den Verkaufserfolg ist. Mit dem Label-Steering-Wheel gab er den Kunden ein Instrument an die Hand, mit dem man Etiketten entwickeln könne.

Kreativ. Kommunikativ. Konzeptionell.

Am zweiten Tag wurden bei einem Innovations-Workshop zu einem fiktiven, aber realitätsnahen Getränke-Projekt Prototypen entwickelt. Beratend dabei waren Experten von API Foils, Avery Dennison und das Innovationsteam Creations von Vollherbst. Zwei Gruppen entwickelten jeweils Konzepte. Eine dreiköpfige Fachjury kürte eines der Konzepte, das nun an den Markt gebracht werden soll, zum Gewinner. Die Label Days sollen im Jahr 2021 wieder stattfinden, wenn das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen feiert. Bis dahin will das Team seinen Kunden viele „kleine Label Days“ bescheren. VollherbstDruck www.vollherbstdruck.de