Leitung neu besetzt

Foto: DLR Rheinpfalz

Dr. Christian Hill übernahm am 1. August die Leitung der Schulabteilung am DLR Rheinpfalz in Nachfolge von Alfred Fischer, der vor einem Jahr aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist. Am DLR Rheinpfalz werden derzeit 411 Berufsschüler der Sparten Weinbau/Weinbautechnologie sowie Gartenbau ausgebildet. Nach der anschließenden Fachschule können sich junge Frauen und Männer zu Meistern oder Technikern weiter qualifizieren. Christian Hill ist promovierter Agraringenieur und unterrichtet seit März 2010 am DLR Rheinpfalz. Hill ist profunder Kenner des Bildungswesens im Agrarbereich. Er war zuvor Bildungsreferent an der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, ist aktuell aktives Mitglied der Prüfungsausschüsse für die Abschluss- wie auch Meisterprüfung im Ausbildungsberuf Winzer und nimmt neben seiner Tätigkeit in der Schule auch einen Lehrauftrag im Dualen Studiengang Weinbau und Oenologie am Weincampus in Neustadt wahr. dlr