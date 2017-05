Licht für Weinkeller und Vinotheken

Foto: Bettina Siee

Jeder Raum braucht das richtige Licht, angepasst an seine Funktion. Im Weinkeller wird ein neutrales Licht für eine sachliche Arbeitsatmosphäre gewünscht. In der Vinothek soll der Wein in Szene gesetzt werden. Farbiges Licht beeinflusst sogar das Geschmacksempfinden. Hans Wolfgang Kurzenknabe, Kurzenknabe GmbH, betont wie wichtig das passende Lichtkonzept ist. Mehr dazu im dwm Nr. 9 vom 6. Mai 2017 ab Seite 27.