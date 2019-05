Liebe zu Rheinhessen als gemeinsamer Nenner

Foto: Norbert Krupp

Im DLR Oppenheim traf sich die Weinbruderschaft Rheinhessen zu St. Katharinen zum traditionellen Frühlingsfest. Bruderrat Dr. Andreas Schreiber stellte eingangs fest, dass die Weinbruderschaft in den vergangenen fünf Jahrzehnten eine Konstante war, die sich für die Weinkultur in Rheinhessen, in Deutschland und in Europa eingesetzt habe. Brudermeister Otto Schätzel freute sich, dass auch der Ehrenbrudermeister Prof. Dr. Hans-Jörg Koch am Frühlingsfest teilnahm. Im kommenden Jahr werde man das 50-jährige Bestehen der Weinbruderschaft feiern. „Die zwölf neuen Mitglieder, die heute in die Weinbruderschaft aufgenommen wurden, bekennen sich bewusst zu Rheinhessen, zu dessen Wein, Landschaft, Geschichte und zu seinen Menschen. Wir wollen gemeinsam Weinkultur leben und die Freude am Wein, an der Landschaft und an den Menschen fördern“, erklärte Schätzel.