Megageile Woche in Güstrow

Das Finale des 33. Berufswettbewerbes der deutschen Landjugend fand in diesem Jahr für alle Sparten – Land-, Tier-, Forst-, Hauswirtschaft und Weinbau – in Mecklenburg-Vorpommern statt. Weinbau im Norden Deutschlands, das ist eine außergewöhnliche Konstellation, sowohl für die Prüfer als auch für die Teilnehmer, die am Ende alle ein positives Fazit ziehen. Die Erinnerungen werden noch lange nachwirken. Mehr dazu im dwm Nr. 14 vom 15. Juli 2017 auf Seite 32.