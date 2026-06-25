Mehr als Oechsle

Pilzwiderstandsfähige Rebsorten liefern meist sehr gesundes Lesegut. Aber genau das erschwert oft die Festlegung des Lesezeitpunktes. Ohne Fäulnisdruck bleiben die Trauben länger am Stock, das Mostgewicht steigt weiter an, während die Säure abnimmt. Die Weine werden alkoholreich, wirken schnell breit und bitter. Auch bei der Piwi-Sorte Sauvitage ist das regelmäßig zu beobachten. Magali Blank, LVWO Weinsberg, hat daher Untersuchungen angestellt, wie sich der optimale Erntezeitpunkt besser bestimmen lässt als alleine über das Mostgewicht. Denn bei Piwi-Sorten fallen die physiologische Reife und die Aromareife häufig nicht zusammen.