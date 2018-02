Foto: Müthing GmbH & Co. KG Soest

Am 1. Februar 2018 hat der Inhaber der Werksvertretung bei der Müthing GmbH & Co. KG Soest, Walter Tontrup (rechts), die Gebietsverantwortung für Mulcher, West-Niedersachsen, an Carsten Heller (links) übergeben. Müthing GmbH & Co. KG Soest www.muething .com