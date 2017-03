Müthing: Ralf Paul übernimmt die Vertriebsleitung-Süd

© Ina-Johanna Becker

Ralf Paul (Foto: rechts), langjähriger Standortleiter der Müthing-Filiale in Uffenheim, hat seit Januar die Gesamtvertriebsleitung-Süd übernommen. Hierzu gehört ein Team von sechs Außendienstmitarbeitern in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich sowie die Betreuung der Exklusivpartner in Rheinland-Pfalz, Saarland, Südhessen und der Schweiz.

Müthing-Mulcher für Obst- und Weinbau

Die Verantwortung für alle Gebiete umfasst das gesamte Programm an Müthing-Mulchgeräten für Landwirtschaft, Arealpflege sowie Obst- und Weinbau. In Bayern und Baden-Württemberg gehört Transporttechnik der Marken Pronar, Stetzl und HAWE dazu.

Müthing GmbH & Co. KG,