Nachhaltiges Bauen im Bestand ist gefragt

Im Frühjahr 2025 hatten das rheinland-pfälzische Weinbauministerium, der Deutsche Weinbauverband und die Architektenkammer Rheinland-Pfalz den sechsten Architekturpreis Wein ausgelobt. Die Bewerbungen spiegeln die ganze Vielfalt der Branche: von Bauten für die Weinproduktion über Gastronomie und Weintourismus bis hin zur Landschaftsarchitektur. Als besonderer Schwerpunkt zeichnete sich beim Sichten der Bewerbungen nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen im Bestand ab.