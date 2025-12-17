Nachhaltiges Bauen im Bestand ist gefragt

Foto: Axel Kilian, Kilian Fotografie, Vogtsburg-Oberrotweil
Im Frühjahr 2025 hatten das rheinland-pfälzische Weinbauministerium, der Deutsche Weinbauverband und die Architektenkammer Rheinland-Pfalz den sechsten Architekturpreis Wein ausgelobt. Die Bewerbungen spiegeln die ganze Vielfalt der Branche: von Bauten für die Weinproduktion über Gastronomie und Weintourismus bis hin zur Landschaftsarchitektur. Als besonderer Schwerpunkt zeichnete sich beim Sichten der Bewerbungen nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen im Bestand ab.
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 26 vom 20.12.2025, Seite 20.