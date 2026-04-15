Neuausrichtung im Vertrieb

Die Genossenschaftskellerei Heilbronnn eG hat die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Geschäftsführer Vertrieb, Rainer Weber, im gegenseitigen Einvernehmen beendet. Nach Aussage der Genossenschaftskellerei sei die Geschäftsführung durch Daniel Drautz (rechts) und den Vorstandsvorsitzenden Holger Schaible (links) weiterhin sichergestellt. Der Vertriebsbereich werde mit sofortiger Wirkung neu aufgestellt. Dabei übernimmt Jörg Euchner (3.v.l.) die Betriebsleitung. Er ist seit 2022 als Vertriebsleiter National für die Genossenschaftskellerei Heilbronn im Einsatz. Die Vertriebsleitung Innendienst und Marketing übernimmt Carolin Bordon (2.v.l.), die seit 2018 für die Heilbronner Genossenschaftskellerei tätig ist. Künftig verantwortet sie die strategische Ausrichtung sowie die operative Steuerung des Vertriebsinnendienstes und Marketings.