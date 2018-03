Neuer CEO bei Belchim

Foto: Belchim

Operative Führung übernommen

Im Februar übernahm Johan De Saegher die operative Führung der Belchim Crop Protection als CEO. Dies war der Wunsch des im Januar verstorbenen Dirk Putteman, Gründer und ehemaliger CEO von Belchim. Johan De Saegher (53) besitzt einen Doktortitel in ChemieTechnologie. Er begann seine Karriere 1994 bei UCB als Ingenieur. Später übernahm er bei Taminco die Verantwortung für die weltweite Produktion. Im Jahr 2005 wurde er Manager der Crop Protection Business Unit von Taminco. Danach wurde er Vizepräsident bei Agro Sciences und war als regionaler Präsident für Lateinamerika und Asien für Pflanzenschutz und das Feed AdditiveGeschäft verantwortlich. Im Jahr 2013 wurde er Chief Operating Officer der Taminco Group. Bei Tamincos Übernahme durch Eastman Chemicals entschied sich De Saegher für einen Wechsel und kehrte zu seiner beruflichen Leidenschaft zurück: dem Pflanzenschutz. In den letzten drei Jahren war er als Director of Business Development außerhalb der EU bei Belchim Crop Protection verantwortlich. Zusätzlich war er als CEO von Bi-PA, einem mit Belchim verbundenen Unternehmen, für das Portfolio der biologischen Pflanzenschutzmittel verantwortlich. Gemeinsam mit dem Management-Team wird er nun die Kontinuität des Familienunternehmens absichern. Belchim Crop Protection Burgdorf, www.belchim-agro.de