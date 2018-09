Neues für Herbst und Winter von Engelbert Strauss

Foto: Engelbert Strauss

Ganz egal ob für die Mitte, unter einer Weste oder einfach schnell für obendrüber – die neuen Midlayerjacken der fibertwin-Kollektion von Engelbert Strauss sind nicht nur abwechslungsreich in Design und Funktion. Warm, angenehm zu tragen und flexibel – mit verschiedenen fibertwin. Wärmestufen bietet die Herbst- und Winter-Kollektion der Über- und Unterziehjacken 2018 nach Angaben des Unternehmens den perfekten Schutz für jedes noch so kalte Wetter.

Climafoam für kalte Tage

Ein besonderes Highlight in der Midlayer-Reihe ist nach Angaben von Engelbert Strauss die Climafoam-Jacke. Neben einem lässigen Look punktet sie vor allem durch sehr warmen Tragekomfort. Ganz gleich ob im Weinbau, in der Landwirtschaft oder im Alltag – Climafoam hilft dann, wenn andere Midlayer-Wärmestufen langsam resignieren müssen. Durch das weiche und atmungsaktive Material bleibt, trotz des Wärmeeffekts, der Tragekomfort laut Engelbert Strauss erhalten. Farben wie Schwarz, Graphit und Kastanie runden das Gesamtbild ab. Die Climafoam-Midlayer-Jacke ist für alle gedacht, die kalte Tage im Freien überstehen wollen und gleichzeitig noch Wert auf Funktion legen.

Trittfest bei Nässe und Kälte

Vier neue Schuhmodelle mit Vibram-Sohle hat Engelbert Strauss jetzt im Repertoire. Die wichtigsten Eigenschaften sind laut Unternehmensangaben, dass die neuen Sohlen sehr griffig, abriebsicher, antistatisch, kraftstoff- und hitzebeständig sind. Der Winter-Berufsschuh Priapos aus Sicherheitsgruppe O2 ist für extrem kalte Tage gedacht. Laut Hersteller wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht dank dryplexx-Membrane und pflegeleicht aufgrund des quasi nahtlosen Rindsleder-Obermaterials. Selbst auf nassen und stark vereisten Oberflächen haftet die Arctic Grip-Sohle laut Engelbert Strauss und gibt so auch im Winter den nötigen Halt. Engelbert Strauss www.engelbert-strauss.de