Neues Weinhefewerk in Passau eröffnet

© Lallemand

Als familiengeführtes Unternehmen ist Lallemand weltweit tätig, etwa in den Bereichen Oenologie, Backhefe, Bierhefe, Gesundheitswesen und Tierernährung. Schwerpunkt sind natürliche Lösungen auf Basis von spezifischen Hefen und Bakterien. Zentrale Bedeutung hat bei Lallemand die eigene Forschung und Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten weltweit. Und mit einem neuen Weinhefewerk in Passau ergänzte das kanadische Unternehmen jetzt die Zahl seiner Produktionsstandorte in Europa.