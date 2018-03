Nufarm setzt Wachstumskurs in Deutschland weiter fort

Biotechnologische Pflanzenschutzmittel

Nach Angaben des Konzerns wird die Nufarm Deutschland GmbH ab diesem Jahr auch innovative biotechnologische Pflanzenschutzmittel anbieten. Dazu hat Nufarm jetzt exklusiv die Vertriebsrechte von der bio-ferm Biotechnologische Entwicklung und Produktion GmbH übernommen, einem österreichischen Unternehmen, das an der Erforschung hochwirksamer biotechnologischer Pflanzenschutzmittel arbeitet.

Schutz durch natürliche Konkurrenz

Vermarktet werden künftig die biotechnologischen Produkte Botector und Blossom Protect. Diese basieren Nufarm zufolge auf der natürlichen Konkurrenz um Platz und Nährstoffe zwischen Pathogenen und den beiden Antagonistenstämmen des Pilzes Aureobasidium pullulans, einem aus der Natur isolierten Mikroorganismus. Die beiden hochwirksamen mikrobiellen Antagonistenstämme blockierten gezielt Schaderreger. Da dieser Wirkmechanismus nicht in den Stoffwechsel der Erreger eingreife, bestehe keine Gefahr der Resistenzbildung, sodass beide Produkte wichtige Bausteine im Rahmen der Anti-Resistenzstrategie seien und neue Möglichkeiten in der Spritzstrategie gegen Schaderreger eröffneten, sowohl für biologisch als auch konventionell wirtschaftende Betriebe. Botector ist laut Nufarm ein hochwirksames biotechnologisches Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Botrytis cinerea im Weinbau sowie bei Erdbeeren und bei Beerenobst, während Blossom Protect gegen Feuerbrand und Lagerfäulen in Kernobst eigesetzt werden könne. age