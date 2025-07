Pellenc: Neuer Akku-Freischneider Excelion

Pellenc erweitert sein Portfolio in der Akku-Freischneider-­Linie Excelion durch den neuen Freischneider Excelion ­Essential. Dieser wird durch 44-Volt-Einsteckakkus mit 189 Wh (ULiB 200 E) und mit 389 Wh (ULiB 400 E) mit Energie versorgt. Damit kann laut Pellenc mit dem Akku ULiB 400 E in der Geschwindigkeitsstufe eine bis zu zwei Stunden ohne Akkuwechsel gearbeitet werden.

Effiziente Leistung und gleichmäßiger Schnitt

Der bürstenlose 1.200 Watt-Motor überträgt laut Pellenc über ein robustes Getriebe eine Rotationsgeschwindigkeit von 5.400 U/min an den Schneidkopf TAP CUT 3. Der 460 mm lange Schneidfaden erreicht damit eine Tangentialgeschwindigkeit von 130 m/s. Dies ermöglicht eine effiziente Arbeitsleistung und einen exakten, gleichmäßigen Schnitt, zudem können auch stärkere Halme leicht geschnitten werden, so Pellenc.

Kompakte Akkus mit schnellen Ladezeiten

Die exakt ausbalancierte Gewichtsverteilung erleichtert laut Pellenc das Führen des Freischneiders – auch beim Einsatz des größeren Akkus UliB 400 E. Der Antrieb im Gehäuse reduziere die Schwingungen und die Gelenkbelastung. Pellenc bietet den Akku-­Freischneider Excelion Essential mit einem Lenker- oder einem Rundgriff an. In die Griffe ist das LED-Display MMS integriert, das exakt die verbleibende Akkukapazität anzeigt und über Wartungen informiert. Die Akkus bieten laut Pellenc eine kompakte Bauweise, geringes Gewicht und hohe Energiedichte. Das Clip-System gewährleiste die sichere Arretierung der Akkus im Gehäuse. Beim Wechsel lassen sich die Akkus nach Angaben von Pellenc mit dem Ladegerät von 0 bis 100 % Akkukapazität innerhalb von 60 Minuten (ULiB 200E) und in 110 Minuten (ULiB 400E) aufladen. www.pellenc.de