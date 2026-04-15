Präzises Wiegen direkt im Traubenvollernter

Die VEI Gruppe, seit über 40 Jahren weltweit führend in mobiler Wägetechnik, setzt mit ihrer neuen Generation von Wiegesystemen laut eigenen Angaben erneut Maßstäbe. Mit mehr als 53.000 installierten Systemen in über 50 Ländern gilt VEI als Marktführer – und die Produktfamilie HelperM, Millennium5 sowie HelperX/HelperXE etabliere sich zunehmend als Standard in der mobilen Wägung, so die Firma.

Neu im Programm: HelperXE

Mit HelperXE werde das präzise Wiegen der geernteten Trauben direkt beim Abkippen im Bunker möglich, so VEI. Die Wägung erfolge laut Firmenangaben über die Hydraulik der Kippzylinder: Der Kippvorgang wird automatisch kurz unterbrochen, das Gewicht erfasst und direkt im Display angezeigt, bevor der Abwurf fortgesetzt wird. Jeder Bunker wird separat gewogen, wodurch laut VEI eine exakte Erfassung der geernteten Menge pro Einheit möglich ist.

Darüber hinaus ermöglicht das System die Erfassung von Zusatzinfos wie Rebsorte, Kelterei oder Spedition. Diese Daten können direkt auf einem Drucker ausgegeben oder an das Onlineportal ­iPotweb übertragen werden, wo sie Firmenangaben zufolge automatisch ausgewertet und in die EDV-Systeme des Kunden integriert werden können.

Das kontrastreiche Farbdisplay bleibe auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar und sorge zusammen mit der haptischen Tastatur für eine einfache und sichere Bedienung während der Fahrt. Optional kann eine programmierbare Fernbedienung genutzt werden.

„Eine mobile Waage ist nur dann wirklich gut, wenn der Fahrer sie einfach bedienen kann“, sagt Volker Augustin, Geschäftsführer der VEI GmbH. „Selbst die Funktionsvielfalt der HelperX lässt sich dank unseres intuitiven Bedien­konzepts sofort erfassen.“ Ein Höhepunkt sei laut VEI die Favoritenfunktion, mit der wiederkehrende Wägevorgänge samt verknüpfter Daten mit einem Tastendruck abgerufen werden können. In Kombina­tion mit iPotweb lassen sich Aufträge bequem im Büro erstellen und werden automatisch an die Waage gesendet. Der Fahrer wählt den Auftrag, etwa über das amtliche Kennzeichen des Traubenwagens, und hat alle Infos auf dem Display. Das Zielgewicht kann direkt übertragen werden, sodass der Fahrer nur noch belädt und den Wiegevorgang abschließt, so VEI.

Abgeschlossene Aufträge werden automatisch in die Cloud zurückgesendet, was Doppelarbeit verhindere. Ein weiterer Vorteil: Jede HelperXE-­Waage kann von geschulten VEI-Mitarbeitern in bestehende Traubenvollernter nachgerüstet werden, sodass auch Bestandsmaschinen von der Wägung profitieren, so VEI.