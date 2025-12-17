Professionell und flexibel

Wer seinen Wein direkt auf Festen und Veranstaltungen ­präsentiert, profitiert gleich mehrfach: Man trifft seine Kunden persönlich, bindet sie emotional an den Betrieb und erschließt Umsatzpotenziale jenseits von Handel und Ab-Hof-Verkauf. Weinfeste, Street-Food-Events und saisonale Märkte schaffen Sichtbarkeit – wenn der Auftritt professionell und zugleich flexibel ist, wie Kim Kirchhoff im Gespräch mit Herstellern und Winzern erfuhr.