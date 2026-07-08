Raiffeisen Technik gestartet

Nach intensiver Vorbereitung konnte die Raiffeisen Waren GmbH (RW) und die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ) planmäßig zum 1. Mai 2026 den Zusammenschluss ihrer Agrartechnikbereiche durchführen. Das Gemeinschaftsunternehmen tritt künftig unter der Bezeichnung „Raiffeisen Technik“ am Markt auf.

Klares Signal im Markt setzen

Mit Raiffeisen Technik entsteht laut Pressemitteilung einer der führenden Agrartechnikhändler in Europa. Das Unternehmen soll künftig einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. € erzielen, beschäftigt etwa 1.800 Mitarbeiter und ist mit mehr als 100 Standorten in Deutschland, Frankreich, Dänemark und Polen präsent. Laut Raiffeisen Technik werden jährlich über 2.600 Traktoren verkauft. Des Weiteren soll sich das Unternehmen zum einem der weltweit größten AGCO-Exklusivhändler entwickeln.

Die Mehrheit des Gemeinschaftsunternehmens sowie die operative Verantwortung liegen bei der Raiffeisen Waren GmbH in Kassel. Die Geschäftsführung übernehmen Friedrich Lux, Wolf-Wilhelm Rüter und Christian Wolff.