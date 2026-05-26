Rappeneinfluss bei der Gärung

Foto: Magali Blank
Welchen Einfluss die Rebsorte und die benötigte Zupfkraft zum Abtrennen der Beere vom Stiel auf die Qualität des Entrappens hat, hat Lily Söhn für ihre Facharbeit gemessen: Dabei hat sie die Zupfkraft von sieben Piwi-Rotweinsorten im Vergleich mit konventionellen Sorten untersucht. Magali Blank (LVWO Weinsberg) und Maximilian Freund (HS Geisenheim University) fassen aktuelle Ergebnisse zum Abbeeren und Einfluss von Rappen bei der Rotweingärung zusammen.
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 11 vom 30.5.2026, Seite 22.