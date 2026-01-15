Rebschnitt nach Hagelschäden

Hagelschlag betrifft meist einzelne Regionen oder „Streifen“, diese aber oft massiv mit Totalausfällen der Ernte. Auch 2025 führte Hagel regional zu teils starken Schäden am Rebholz. Eine Empfehlung, ob auf Zapfenschnitt, Streckerschnitt oder auf geschädigte, noch bruchfeste Ruten geschnitten werden kann, hängt vom Schädigungsgrad und der phänologischen Entwicklung ab und ist damit eine Einzelfallentscheidung, wie Gerd Götz, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, erklärt. Hierbei sind auch Sorteneigenschaften zu beachten.