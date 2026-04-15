Rebsorten retten, Zukunft gestalten

Die Winzer von Plaimont im Südwesten Frankreichs haben sich dem Erhalt und der Wiederbelebung von alten, autochthonen Rebsorten wie Tardif oder Tannat verschrieben. Auch durch ihr Engagement für die Region, die Kultur und die Winzerfamilien weist die Genossenschaft Vorbildcharakter auf. Der Blick über den Glasrand in die Gascogne und das Piemont Pyrénéen lohnt sich, wie Isabell Blaß, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN, selbst vor Ort erlebte.