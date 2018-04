Denkt man an erfolgreiche Destinationsdachmarken, fallen einem etwa Südtirol oder das Allgäu ein. In deutschen Weinbauregionen werden oft kleine Schritte in Richtung Dachmarke unternommen – zumindest in Rheinhessen. Kathrin Saaler, Kompetenzzentrum Weinmarkt & Weinmarketing Rheinland-Pfalz, gibt einen Überblick des Status Quo von Deutschlands größtem Weinanbaugebiet. Mehr dazu im dwm Nr. 8 vom 21. April 2018 ab Seite 33.