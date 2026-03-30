Saaten Union: viterra Wein für mehr Erosionsschutz

Mit viterra Wein bringt die Saaten-Union eine neue Begrünungsmischung für den Weinbau auf den Markt. Sie ist nach Angaben der Saaten-Union auf die Anforderungen in Rebzeilen abgestimmt und soll eine standortangepasste Bodenbedeckung sowie ein ausgewogenes Begrünungsmanagement unterstützen. viterra Wein wurde als spezielle Begrünungsmischung für Weinbaubetriebe im konventionellen wie auch im ökologischen Anbau entwickelt. Die Mischung ist laut Saaten-­Union so konzipiert, dass sie eine zuverlässige und langanhaltende Bodenbedeckung gewährleistet und gleichzeitig die Konkurrenz zur Rebe gering bleibt. Unterschiedliche Wurzelsysteme tragen dazu bei, Bodenschichten zu erschließen, die Bodenlockerung zu unterstützen und die Aktivität von Bodenorganismen zu fördern.

Artenzusammensetzung und Aussaatstärke

viterra Wein ist gräserfrei und kombiniert ausgewählte Komponenten, die auf die Nutzung in Rebzeilen und Fahrgassen abgestimmt sind. Dazu zählen winterharte Leguminosen wie Inkarnat-, Weiß- und Rotklee, die tiefwurzelnden Arten Blaue Bitterlupine und Ölrettich als auch Phacelia. Die empfohlene Aussaatstärke liegt bei 15 Kilogramm je Hektar. Die Mischung ist ab sofort erhältlich.

Erosionsschutz und Nährstoffdynamik

Neben dem Schutz vor Boden­erosion, besonders in Hang­lagen, tragen Begrünungen zur Stabilisierung der Bodenstruktur bei und fördern den Aufbau organischer Sub­stanz. Gleichzeitig beeinflussen sie Wasserhaushalt und Nährstoffverfügbarkeit im Wurzelraum. Durch die abgestimmte Artenkombination soll viterra Wein nach Angaben der Saaten-Union diese Prozesse begleiten und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Begrünung und Rebkultur ermöglichen. Auch unter Biodiversitätsaspekten kann eine artenreiche Begrünung zur ökologischen Stabilität im Weinberg beitragen, indem sie Lebensräume für Insekten schafft und die Aktivität des Bodenlebens unterstützt.

Konzept für den Weinbau

„Mit viterra Wein steht erstmals bei der Saaten-Union eine gezielt auf die Anforderungen des Weinbaus abgestimmte Zwischenfruchtmischung zur Verfügung, die Bodenpflege, Biodiversität und Nährstoffmanagement in einem System verbindet“, erklärt Fiene Kaufmann, Produktmanagerin für Zwischenfrüchte, bei der Saaten-Union. „Unser Ziel ist es, Winzerinnen und Winzern eine praxistaugliche Lösung für eine funktionale und nachhaltige Begrünung anzubieten“.