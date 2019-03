Saisoneröffnung im Weinbaumuseum

Foto: Prof. Hendrik Doss

Am 1. April öffnet das Deutsche Weinbaumuseum in Oppenheim wieder seine Türen und lädt ein zu einer abwechslungsreichen und unterhaltsamen Entdeckungsreise in die Geschichte des Weinanbaus in Deutschland. Durch mehrere tausend Exponate vermittelt ein Besuch Wissenswertes rund um Rebe und Wein, von der Züchtung bis zur Abfüllung.