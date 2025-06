Schlepperkauf am Bedarf orientieren

Der Technisierungsgrad in Weinbaubetrieben wird aufgrund wachsender Betriebsgrößen, Kostendruck und Fachkräftemangel voraussichtlich weiter steigen. In diesem Zusammenhang rückt der Weinbergschlepper zunehmend in den Fokus. Was sollten Betriebsleiter bei der Investition in dieses entscheidende Produk­tionsgut berücksichtigen? Daniel Karst und Dr. Philipp Rüger, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, fassen die wichtigsten Aspekte in einer Handlungsempfehlung zusammen.