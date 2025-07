Schonend und mobil zu steuern

Beim Filtrieren, Füllen und anderen Arbeitsschritten in Weingut, Genossenschaft oder Kellerei erfordern spezielle Abläufe spezialisierte Pumpentypen. Kim Kirchhoff hat für DAS DEUTSCHE WEIN­MAGAZIN nachgefragt, was es bei Pumpen an Trends und Neuem gibt und was im Praxiseinsatz zählt. Eröffnen hier die immer weitere Automatisierung und mobile Steuerung besonders in Zeiten des Fachkräftemangels neue Perspektiven im Alltag?