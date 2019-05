Foto: Engelbert Strauss

Wischen, touchen, liefern lassen mit der engelbert strauss-App. Workwear, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Profi-Werkzeug – über 30 000 Produkte fasst der Onlineshop laut engelbert strauss. In den e.s. workwearstores liefert der in die App integrierte QR- und Barcodescanner jetzt Zusatzinfos zu jedem Produkt. Die App kann man kostenlos in den gängigen Stores für Android und iOS herunterladen. Mehr Infos auf www.engelbert-strauss.de/#!work_in_style engelbert strauss GmbH