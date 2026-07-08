Stöcke erhalten durch Stammerneuerung

Durch die allgemeine Kostensteigerung für Betriebsmittel und Löhne kann der Erhalt vorhandener Rebstöcke lohnend sein, zumal damit die Standzeiten der Anlagen verlängert werden. Auch zunehmende Trockenjahre verschlechtern den Anwuchs von Pflanzreben. Jedoch sollten die so sanierten Reben nicht wieder durch unsachgemäße Schnittwunden „verstümmelt“ werden. Gerd Götz, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, gibt Tipps zur fachgerechten Stammerneuerung.