Strategien für die Saison 2026

Foto: Dr. Winterhagen
Zunehmende Ausbreitung invasiver Schaderreger, eingeschränkte Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln und anhaltender Kostendruck – all das sind wachsende Herausforderungen für Weinbaubetriebe. Dr. Ruth Walter, Dr. Daniela Kameke, Dr. Patrick Winterhagen und Joachim Schmidt, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, fassen die Saison 2025 zusammen. Wie ist die Situation bei altbekannten und neuen Schaderregern? Und was zeigt der Ausblick auf die kommende Saison? Die ausführlichen Tabellen zu den derzeit (Stand März 2026) im Weinbau
zugelassenen Fungiziden, Herbiziden, Akariziden und Insektiziden,
einschließlich Angaben zu Aufwandmengen und Anwendungsbestimmungen
können hier heruntergeladen werden: Tab1_Fungizide_2026
, Tab2_Insektizide_Akarizide_2026
, Tab3_Herbizide_2026
, Tab4_Legende_der_Tabellen_2026
, Tab5_Empfehlungen_Fungizide_unspezifischeWirkstoffe_2026
, Tab6_Empfehlung_Fungizide_spezifischeWirkstoffe_2026
, Tab7_Aufbrauchfristen_Anwendungsverbote_Pflanzenschutzmittel_2026
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 6 vom 21.3.2026, Seite 18.