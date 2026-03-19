Strategien für die Saison 2026

Tab2_Insektizide_Akarizide_2026, Tab3_Herbizide_2026, Tab4_Legende_der_Tabellen_2026, Tab5_Empfehlungen_Fungizide_unspezifischeWirkstoffe_2026, Tab6_Empfehlung_Fungizide_spezifischeWirkstoffe_2026, Tab7_Aufbrauchfristen_Anwendungsverbote_Pflanzenschutzmittel_2026 Zunehmende Ausbreitung invasiver Schaderreger, eingeschränkte Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln und anhaltender Kostendruck – all das sind wachsende Herausforderungen für Weinbaubetriebe. Dr. Ruth Walter, Dr. Daniela Kameke, Dr. Patrick Winterhagen und Joachim Schmidt, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, fassen die Saison 2025 zusammen. Wie ist die Situation bei altbekannten und neuen Schad­erregern? Und was zeigt der Ausblick auf die kommende Saison? Die ausführlichen Tabellen zu den derzeit (Stand März 2026) im Weinbau zugelassenen Fungiziden, Herbiziden, Akariziden und Insektiziden, einschließlich Angaben zu Aufwandmengen und Anwendungsbestimmungen können hier heruntergeladen werden: Tab1_Fungizide_2026

Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 6 vom 21.3.2026, Seite 18.