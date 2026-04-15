Strom einspeisen oder selbst nutzen?

Eine kürzlich am Weincampus Neustadt durchgeführte repräsentative Studie zur Erzeugung und Nutzung von Photovoltaik-­Strom errechnete 165 GWh, die im Jahr 2023 auf den Dächern deutscher Weinerzeuger produziert wurden. Im Rahmen seiner Bachelorarbeit befragte Maurice Prehn 150 weinerzeugende Betriebe. Nach 20 Jahren läuft die Förderung zahlreicher Anlagen aus, sodass sich viele Weinerzeuger derzeit fragen, ob sie den erzeugten Strom weiter einspeisen und/oder selbst nutzen sollen. Prof. Dr. Dominik Durner, Weincampus Neustadt, befasst sich mit dem Thema.