Vereinigte Hagel erneut gewachsen

Foto: Dr. Heinzbert Hurtmanns

Zum Abschluss eines regional intensiven Schadenjahres hat die Vereinigte Hagel zu ihren jährlichen Bezirksversammlungen eingeladen, die Bezirksdirektion Alzey lud nach Worms. Dr. Heinzbert Hurtmanns informierte über die Geschäftslage der Vereinigten Hagel, die 2018 auf ihr 25-jähriges Bestehen zurückblickte. Der Versicherungsverein hat sich vom nationalen zum europäischen, vom analogen zum digitalen, vom Hagel- zum Ernteversicherer in Deutschland und weiteren EU-Ländern entwickelt. Trotz regional heftiger Schäden erwartet die Vereinigte Hagel 2018 ein Unterschadenjahr mit einer Gesamtschadenquote von 70 %. Die versicherte Fläche konnte um 39 000 ha auf 5,33 Mio. Hektar gesteigert werden. Der Beitragszuwachs beim Wein erklärt sich aus dem Neugeschäft. „Auch die gute Akzeptanz des Secufarm-Relaunches und der Produktvariante Garant haben zum Erfolg beigetragen“, erklärte Dr. Hurtmanns. Die Versicherungssumme stieg auf insgesamt 9,54 Mrd. Euro. Der Versicherungsbeitrag erhöhte sich um 18 % auf rund 190 Mio. Euro. Schadenereignisse 2018 Am 11. Juli zog Hagel über den Neckar-Odenwald-Kreis, dies bedeutete 418 Schadenmeldungen, vor allem bei Mais, Wintergerste und Erbsen. Dahinter stehen 6 000 ha und eine Versicherungssumme von über 10 Mio. Euro. Von 3. bis 6. Juli schädigte ein Hagelunwetter eine Fläche von 40 000 ha. Die verheerendsten Schäden entstanden am 4. Juli im Großraum Stuttgart und im Landkreis Worms. Verluste von 20 Mio. Euro waren zu beklagen, beim Weinbau in Rheinland- Pfalz und im Markgräfler Landaber auch bei Getreide und Ölfrüchten in Bayern und Baden-Württemberg. Bei den Schäden waren 2018 vor allem die Direktionen Nürnberg, Stuttgart und Alzey betroffen. Die Vereinigte Hagel registrierte 2018 über 21 000 Schadenmeldungen, bundesweit auf 5 518 Hektar. 8,9 Mio. Euro wurden in Deutschland ausgezahlt. Wahlen in der Bezirksdirektion Alzey Wolfgang Willersinn aus Stadecken-Elsheim vertritt die Winzer im Aufsichtsrat und wurde in seinem Amt bestätigt. Ebenso der Vorsitzende des Bezirksvereins Alzey, Franz- Josef Nattermann aus Alzey. Als Delegierter wurde Gunther Hiestand aus Guntersblum gewählt, zu seinem Stellvertreter Andreas Mohr aus Lonsheim. Marianne Röß aus Mölsheim, Günter Hedtrich aus Gau- Odernheim, Hubert Höbel aus Ober- Flörsheim und Rupert Dreibus aus Sulzheim wurden als Schätzer gewählt. Unternehmensberater Clemens Große Macke, Addrup, rief dazu auf, innerhalb der Landwirtschaft stärker zusammenzuhalten und voneinander zu lernen. Er machte Mut: „Ohne gute Laune keine gute Leistung.“ bs